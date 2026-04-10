Kamran Əliyev Bakının Nizami rayonunda vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
- 10 aprel, 2026
- 15:02
Baş prokuror Kamran Əliyev aprelin 10-da Bakı şəhəri Nizami rayon prokurorluğunun inzibati binasında Nizami rayonundan olan vətəndaşları qəbul edib.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulda iştirak edən 26 nəfər vətəndaşın müraciətində konkret cinayət işlərinin istintaqı, törədilmiş cinayətlər barədə məlumatların araşdırılması zamanı yol verilmiş qanun pozuntuları və məhkəmədə baxılan cinayət işləri üzrə dövlət ittihamının müdafiəsinə dair məsələlərin bilavasitə prokurorluqda və ya aidiyyəti icra orqanlarında operativ həlli üçün müvafiq göstərişlər verilib.
15:23
İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 13 % azalıbMaliyyə
15:20
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
15:12
Mirzoyan: TRIPP layihəsinin tikintisi üçün Ermənistana üçüncü ölkənin dəstəyi zəruridirRegion
15:12
MİDA-nın bir qrup əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilibDaxili siyasət
15:09
İsrail Qəzzada "Kətibət əl-Mücahidin" qruplaşmasının üzvünü öldürübDigər ölkələr
15:02
Foto
Kamran Əliyev Bakının Nizami rayonunda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:02
Azərbaycan əsas tədarük bazarından qurudulmuş üzüm tədarükünü kəskin artırıbBiznes
15:00
Foto
İslam Sivilizasiyası Mərkəzi və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblarMədəniyyət siyasəti
15:00