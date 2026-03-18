Альбанезе: Иранский снаряд попал в район авиабазы Аль-Минхад в ОАЭ, весь персонал в безопасности
Другие страны
- 18 марта, 2026
- 05:57
Иранский снаряд упал рядом с авиабазой Аль-Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах, и все австралийские военнослужащие находятся в безопасности.
Как передает Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
"В результате попадания этого снаряда на дорогу, ведущую к базе, возник небольшой пожар, из-за которого были незначительно повреждены жилой блок и медицинский объект", - отметил австралийский премьер во время своего визита в Тасманию.
Последние новости
06:33
Фото
Видео
Сильный пожар, проозошедший в Бинагадинском районе Баку, полностью потушен — ОБНОВЛЕНО-1Происшествия
