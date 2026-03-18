Альбанезе: Иранский снаряд попал в район авиабазы Аль-Минхад в ОАЭ, весь персонал в безопасности

Иранский снаряд упал рядом с авиабазой Аль-Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах, и все австралийские военнослужащие находятся в безопасности.

Как передает Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

"В результате попадания этого снаряда на дорогу, ведущую к базе, возник небольшой пожар, из-за которого были незначительно повреждены жилой блок и медицинский объект", - отметил австралийский премьер во время своего визита в Тасманию.