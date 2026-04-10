Azərbaycan əsas tədarük bazarından qurudulmuş üzüm tədarükünü kəskin artırıb
- 10 aprel, 2026
- 15:02
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 2,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 758 ton qurudulmuş üzüm idxal edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 65 %, kəmiyyət olaraq – 26 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Özbəkistandan 1,65 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 3 dəfə çox) 471 ton (+2,5 dəfə), İrandan 551 min ABŞ dolları dəyərində (-26 %) 287 ton (-31 %) və Almaniyadan 0,02 min ABŞ dolları dəyərində 0,01 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul alıb.
2025-ci ildə Azərbaycana idxal edilmiş 5 min 282 ton kişmişin 57 %-i Özbəkistanın, 42 %-i İranın payına düşüb.
Son xəbərlər
15:23
İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 13 % azalıbMaliyyə
15:20
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
15:12
Mirzoyan: TRIPP layihəsinin tikintisi üçün Ermənistana üçüncü ölkənin dəstəyi zəruridirRegion
15:12
MİDA-nın bir qrup əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilibDaxili siyasət
15:09
İsrail Qəzzada "Kətibət əl-Mücahidin" qruplaşmasının üzvünü öldürübDigər ölkələr
15:02
Foto
Kamran Əliyev Bakının Nizami rayonunda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:02
Azərbaycan əsas tədarük bazarından qurudulmuş üzüm tədarükünü kəskin artırıbBiznes
15:00
Foto
İslam Sivilizasiyası Mərkəzi və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblarMədəniyyət siyasəti
15:00