    İslam Sivilizasiyası Mərkəzi və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar

    Mədəniyyət siyasəti
    10 aprel, 2026
    • 15:00
    İslam Sivilizasiyası Mərkəzi və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar

    Daşkənddə Özbəkistanın İslam Sivilizasiyası Mərkəzi ilə mənzil-qərargahı Bakıda yerləşən Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb.

    "Report"un Daşkəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, sənəd Əmir Teymurun irsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans çərçivəsində imzalanıb.

    Memorandumu İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin direktoru Firdavs Abduxalikov və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Prezidenti Aktotı Raimkulova imzalayıblar.

    Sənəd türk dünyasının mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə təşviqi və populyarlaşdırılması sahəsində əməkdaşlığın inkişafına yönəlib. Tərəflər, xüsusilə də, birgə layihələr və təşəbbüslər həyata keçirmək niyyətindədirlər.

    Əməkdaşlıq mədəni tədbirlərin, sərgilərin və forumların təşkilini, elmi və təhsil proqramlarının keçirilməsini, həmçinin birgə materialların hazırlanmasını və nəşrini əhatə edəcək.

    Bundan əlavə, memorandum bilik mübadiləsi sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin genişləndirilməsini və qarşılıqlı maraq doğuran digər təşəbbüslərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

    Центр исламской цивилизации и Фонд тюркской культуры подписали меморандум о сотрудничестве
    Uzbekistan, Turkic culture foundation sign cooperation deal in Tashkent

    Son xəbərlər

    15:23

    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 13 % azalıb

    Maliyyə
    15:20

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    15:12

    Mirzoyan: TRIPP layihəsinin tikintisi üçün Ermənistana üçüncü ölkənin dəstəyi zəruridir

    Region
    15:12

    MİDA-nın bir qrup əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    15:09

    İsrail Qəzzada "Kətibət əl-Mücahidin" qruplaşmasının üzvünü öldürüb

    Digər ölkələr
    15:02
    Foto

    Kamran Əliyev Bakının Nizami rayonunda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:02

    Azərbaycan əsas tədarük bazarından qurudulmuş üzüm tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    15:00
    Foto

    İslam Sivilizasiyası Mərkəzi və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar

    Mədəniyyət siyasəti
    15:00

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti