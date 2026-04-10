Центр исламской цивилизации и Фонд тюркской культуры подписали меморандум о сотрудничестве

В Ташкенте подписан меморандум о сотрудничестве между Центром исламской цивилизации Узбекистана и Фондом тюркской культуры и наследия со штаб-квартирой в Баку.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, документ был подписан в рамках международной научной конференции, посвященной наследию Амира Темура.

Подписи под меморандумом поставили директор Центра исламской цивилизации Фирдавс Абдухаликов и президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.

Документ направлен на развитие сотрудничества в области продвижения и популяризации культурного наследия тюркского мира на международном уровне. В частности, стороны намерены реализовывать совместные проекты и инициативы.

Сотрудничество охватит организацию культурных мероприятий, выставок и форумов, проведение научных и образовательных программ, а также подготовку и публикацию совместных материалов.

Кроме того, меморандум предусматривает расширение взаимодействия в сфере обмена знаниями и реализацию других инициатив, представляющих взаимный интерес.