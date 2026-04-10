    Центр исламской цивилизации и Фонд тюркской культуры подписали меморандум о сотрудничестве

    Центр исламской цивилизации и Фонд тюркской культуры подписали меморандум о сотрудничестве

    В Ташкенте подписан меморандум о сотрудничестве между Центром исламской цивилизации Узбекистана и Фондом тюркской культуры и наследия со штаб-квартирой в Баку.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, документ был подписан в рамках международной научной конференции, посвященной наследию Амира Темура.

    Подписи под меморандумом поставили директор Центра исламской цивилизации Фирдавс Абдухаликов и президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.

    Документ направлен на развитие сотрудничества в области продвижения и популяризации культурного наследия тюркского мира на международном уровне. В частности, стороны намерены реализовывать совместные проекты и инициативы.

    Сотрудничество охватит организацию культурных мероприятий, выставок и форумов, проведение научных и образовательных программ, а также подготовку и публикацию совместных материалов.

    Кроме того, меморандум предусматривает расширение взаимодействия в сфере обмена знаниями и реализацию других инициатив, представляющих взаимный интерес.

    Центр исламской цивилизации Узбекистана Фонд тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова Фирдавс Абдухаликов Амир Темур
    İslam Sivilizasiyası Mərkəzi ilə Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar
    Uzbekistan, Turkic culture foundation sign cooperation deal in Tashkent

    Стармер назвал конфликт на Ближнем Востоке определяющим для будущего Британии

