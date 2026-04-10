    "Çevikçi" kursunu bitirən hərbi qulluqçulara beretlər təqdim olunub

    Hərbi
    • 10 aprel, 2026
    • 14:47
    Çevikçi kursunu bitirən hərbi qulluqçulara beretlər təqdim olunub

    Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) "N" saylı hərbi hissəsində "Çevikçi" kursunu uğurla bitirmiş hərbi qulluqçulara beretlər təqdim olunub.

    Bu barədə "Report"a DSX-dən məlumat verilib.

    DSX-nin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev çıxışında bildirib ki, Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü islahatların ölkənin müdafiə qüdrətini keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəldib və bu strategiyanın tərkib hissəsi olaraq DSX-nin maddi-texniki bazası müasir tələblərə uyğun şəkildə gücləndirilib.

    Bildirilib ki, DSX-nin şəxsi heyəti müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq hazırlıqlı, vətənpərvər və yüksək intizamlı qüvvələr kimi formalaşır. Çevik Hərəkət Qüvvələrinin "Çevikçi" kursunu bitirmiş hərbi qulluqçulara bu gün təqdim edilən beretlər isə onların peşəkarlığının, döyüş hazırlığının və vətənə sədaqətinin rəmzidir.

    Beretləri qəbul edən hərbi qulluqçular dövlətçilik ideyalarına daim sadiq qalacaqlarına, vətənin müdafiəsinə hər an hazır olacaqlarına, bu amal uğrunda canlarını və qanlarını əsirgəməyəcəklərinə and içiblər.

    Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) Hərbi hissə

