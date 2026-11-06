Sahil Babayev: "Azərbaycanda inflyasiya nəzarətdədir"
Maliyyə
- 06 noyabr, 2026
- 13:40
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Azərbaycanda inflyasiya həyata keçirilən həm fiskal, həm də monetar siyasətlə nəzarət altında saxlanılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin İqtisadi siyasət sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında bildirib.
"Gələn il üçün orta illik inflyasiya proqnozu 5,3 %-dir. Bu da kifayət qədər beynəlxalq bençmarklara uyğun məqbul hədəf hesab olunur. 4-6 % arası inflyasiya məqbul hədd sayılır. Ona görə 5,3 % proqnozu qoruya bilərsək, kifayət qədər uğurlu nəticə olar. Cari ilin doqquz ayında da inflyasiyamız yenə bu hədlərin daxilindədir - 5,7 %-dir", - deyə o qeyd edib
Сахиль Бабаев: В Азербайджане инфляция находится под контролем
Sahil Babayev: Inflation in Azerbaijan remains under control
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