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    Сахиль Бабаев: В Азербайджане инфляция находится под контролем

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 13:57
    Сахиль Бабаев: В Азербайджане инфляция находится под контролем

    В Азербайджане за счет проводимой фискальной и монетарной политики инфляция находится под контролем.

    Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Он отметил, что прогноз среднегодовой инфляции на следующий год составляет 5,3%.

    "Это считается вполне приемлемым ориентиром, соответствующим международным бенчмаркам. Инфляция в пределах 4-6% считается допустимым уровнем. Поэтому, если мы сможем сохранить прогноз в 5,3%, это будет достаточно успешным результатом. За девять месяцев текущего года наша инфляция также находится в этом целевом коридоре и составляет 5,7%", - отметил он.

    Сахиль Бабаев Среднегодовая инфляция Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
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