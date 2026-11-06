Сахиль Бабаев: В Азербайджане инфляция находится под контролем
Финансы
- 06 ноября, 2026
- 13:57
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В Азербайджане за счет проводимой фискальной и монетарной политики инфляция находится под контролем.
Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он отметил, что прогноз среднегодовой инфляции на следующий год составляет 5,3%.
"Это считается вполне приемлемым ориентиром, соответствующим международным бенчмаркам. Инфляция в пределах 4-6% считается допустимым уровнем. Поэтому, если мы сможем сохранить прогноз в 5,3%, это будет достаточно успешным результатом. За девять месяцев текущего года наша инфляция также находится в этом целевом коридоре и составляет 5,7%", - отметил он.
Sahil Babayev: "Azərbaycanda inflyasiya nəzarətdədir"
Sahil Babayev: Inflation in Azerbaijan remains under control
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