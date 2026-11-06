Azərbaycan üzgüçüləri Belarusdakı turnirin ilk günündə 2 medal qazanıblar
Fərdi
- 06 noyabr, 2026
- 13:50
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Azərbaycanın üzgüçüləri Belarus Açıq turnirinin birinci günündə 2 medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.
Anastasiya Qnusina sərbəst üsul ilə 1500 metr məsafədə (17:22.09) gümüş, Fatimə Alkərəmova isə qarışıq üsul ilə 200 metr məsafədə (2:18.01) bürünc medala yiyələnib.
Qeyd edək ki, F.Alkərəmova və A.Rüstəmov həmçinin sərbəst üsul ilə 50 metr məsafədə (22.91) Azərbaycan rekordunu yeniləyiblər.
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