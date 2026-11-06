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    Antalyada COP-31-in keçiriləcəyi məkanda Azərbaycan pavilyonu qurulub

    Region
    • 06 noyabr, 2026
    • 13:44
    Antalyada COP-31-in keçiriləcəyi məkanda Azərbaycan pavilyonu qurulub

    Türkiyənin Antalya şəhərində noyabrın 9-da COP31-ə (BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransı) rəsmi start verilir.

    "Report"un Türkiyə bürosunun məlumatına görə, tədbirdə Azərbaycandan geniş nümayəndə heyətinin iştirakı planlaşdırılır.

    Ənənəvi olaraq COP "Mavi Zonada" Azərbaycan pavilyonu da qurulub. Qeyd olunub ki, pavilyonda keçiriləcək tədbirlərin siyahısı mütəmadi yenilənəcək.

    COP31 Azərbaycan pavilyonu BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) Antalya Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Анталье на площадке COP31 установлен павильон Азербайджана
    Azerbaijan sets up Blue Zone pavilion for COP31 in Antalya
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