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    В Анталье на площадке COP31 установлен павильон Азербайджана

    Экология
    • 06 ноября, 2026
    • 14:06
    В Анталье на площадке COP31 установлен павильон Азербайджана

    В Анталье 9 ноября состоится церемония открытия 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии планируется участие большой делегации из Азербайджана.

    Традиционно в "Синей зоне" COP установлен павильон Азербайджана. Список мероприятий, которые будут проводиться в павильоне, будет регулярно обновляться.

    COP31 Нацпавильон Азербайджана Анталья
    Antalyada COP-31-in keçiriləcəyi məkanda Azərbaycan pavilyonu qurulub
    Azerbaijan sets up Blue Zone pavilion for COP31 in Antalya
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