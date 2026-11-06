В Анталье на площадке COP31 установлен павильон Азербайджана
Экология
- 06 ноября, 2026
- 14:06
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В Анталье 9 ноября состоится церемония открытия 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии планируется участие большой делегации из Азербайджана.
Традиционно в "Синей зоне" COP установлен павильон Азербайджана. Список мероприятий, которые будут проводиться в павильоне, будет регулярно обновляться.
Antalyada COP-31-in keçiriləcəyi məkanda Azərbaycan pavilyonu qurulub
Azerbaijan sets up Blue Zone pavilion for COP31 in Antalya
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