В Анталье на площадке COP31 установлен павильон Азербайджана

В Анталье 9 ноября состоится церемония открытия 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии планируется участие большой делегации из Азербайджана.

Традиционно в "Синей зоне" COP установлен павильон Азербайджана. Список мероприятий, которые будут проводиться в павильоне, будет регулярно обновляться.