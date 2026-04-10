    • 10 aprel, 2026
    • 14:48
    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının 2-ci dərəcə məşqçi kursu başa çatıb

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) məşqçi-müəllimlər üçün təşkil etdiyi növbəti kurs başa çatıb.

    Bu barədə "Report"a AVF-nin mətbuat xidmətindən bildirlib.

    "2-ci dərəcə" məşqçi kursu 6-10 aprel tarixlərində Bakıda keçirilib. Təlimlər Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının (FIVB) məşqçi-müəllimi, professor Cengiz Akarçeşme tərəfindən aparılıb. Kursda AVF-nin "1-ci dərəcə" mərhələsini uğurla başa vurmuş 16 nəfər iştirak edib.

    Kursun yekununda iştirakçılar nəzəri və praktiki imtahan veriblər. Hər iki imtahanı uğurla keçənlər AVF-nin "2-ci dərəcə" məşqçi sertifikatını alacaqlar.

    Qeyd edək ki, "2-ci dərəcə" məşqçi sertifikatı əldə edən məşqçi-müəllimlər yerli çempionatlarda fəaliyyət göstərə biləcək, eyni zamanda AVF-nin "3-cü dərəcə" məşqçi kursunda iştirak hüququ qazanacaqlar. Hər üç dərəcəni tamamlayan mütəxəssislər isə FIVB-nin Level-1 seminarında iştirak edə biləcəklər.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının 2-ci dərəcə məşqçi kursu başa çatıb
    Azərbaycan Voleybol Federasiyası Cengiz Akarçeşme Beynəlxalq Voleybol Federasiyası (FIVB)

