"Şəfa"nın kapitanı Tərlan Quliyev: "Çempionluq yolunda işin 70-80 faizini həll etmişik"

İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Futbol
    • 10 aprel, 2026
    • 14:56
    Şəfanın kapitanı Tərlan Quliyev: Çempionluq yolunda işin 70-80 faizini həll etmişik

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Şəfa" komandası çempionluq yolunda işin 70-80 faizini həll edib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın kapitanı Tərlan Quliyev deyib.

    "Artıq işin 70-80 faizini həll etmişik. Növbəti turda səfərdə "Baku Sportinq"lə üz-üzə gələcəyik. Həmin meydan olduqca bərbaddır. Buna baxmayaraq, orada da maksimum nəticə qazanmaq niyyətindəyik. Çempionluğu tez rəsmiləşdirmək istəyirik. Bunu nə qədər tez bacarsaq, bizim üçün yaxşı olacaq", - o vurğulayıb.

    33 yaşlı müdafiəçi I Liqada "Ayın qolu" layihəsinin qalibi olması ilə bağlı da danışıb:

    "Bu, mənim üçün sevindirici haldır. Vurduğum qola səs verən, dəstək olan, təbrik edən insanlara təşəkkür edirəm. Dünən oyundan əvvəl sevindim. Həmin qarşılaşmada "Səbail"i məğlub etməyimiz ikiqat sevinc oldu".

    Xatırladaq ki, "Şəfa" hazırda I Liqada 48 xalla liderdir. İkinci sıradakı "Baku Sportinq"in 40 xalı var.

    Tərlan Quliyev Şəfa FK Azərbaycan I Liqası Səbail FK Baku Sportinq FK

    Son xəbərlər

    15:23

    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 13 % azalıb

    Maliyyə
    15:20

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    15:12

    Mirzoyan: TRIPP layihəsinin tikintisi üçün Ermənistana üçüncü ölkənin dəstəyi zəruridir

    Region
    15:12

    MİDA-nın bir qrup əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    15:09

    İsrail Qəzzada "Kətibət əl-Mücahidin" qruplaşmasının üzvünü öldürüb

    Digər ölkələr
    15:02
    Foto

    Kamran Əliyev Bakının Nizami rayonunda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:02

    Azərbaycan əsas tədarük bazarından qurudulmuş üzüm tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    15:00
    Foto

    İslam Sivilizasiyası Mərkəzi və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar

    Mədəniyyət siyasəti
    15:00

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti