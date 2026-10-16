İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyevin AQEM-in Zirvə Görüşündəki çıxışı beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı hörməti ön plana çıxarır - rəy

    Daxili siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 13:05
    İlham Əliyevin AQEM-in Zirvə Görüşündəki çıxışı beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı hörməti ön plana çıxarır - rəy

    Prezident İlham Əliyevin AQEM-in Zirvə Görüşündəki çıxışının məzmunu Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı hörmətə, əməkdaşlığa və etimadın möhkəmləndirilməsinə əsaslanan yanaşmasını ön plana çıxarır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında siyasi şərhçi Ülviyyə Zülfiqar Prezident İlham Əliyevin Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin VII Zirvə Görüşündəki çıxışını şərh edərkən deyib.

    O bildirib ki, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin 7-ci Zirvə Görüşünün Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq siyasi proseslərdə fəal rolunun və ölkəyə göstərilən yüksək etimadın mühüm təzahürüdür:

    "Bu tədbirin əhəmiyyətindən danışarkən ilk növbədə onun keçirildiyi beynəlxalq şəraiti nəzərə almaq lazımdır. Bu gün dünyada geosiyasi rəqabətin gücləndiyi, ayrı-ayrı regionlarda qarşıdurmaların dərinləşdiyi və beynəlxalq təhlükəsizlik mexanizmlərinin ciddi sınaqlarla üzləşdiyi bir dövrdə dövlətlər arasında dialoqun qorunub saxlanılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Məhz belə bir şəraitdə Asiyanın böyük hissəsini əhatə edən, fərqli siyasi və iqtisadi maraqlara malik dövlətləri birləşdirən platformanın ali səviyyəli toplantısına Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi təsadüfi deyil. Prezident İlham Əliyevin Zirvə Görüşündəki çıxışının ümumi məzmunu da Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı hörmətə, əməkdaşlığa və etimadın möhkəmləndirilməsinə əsaslanan yanaşmasını ön plana çıxarır".

    Ülviyyə Zülfiqar deyib ki, Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə həyata keçirilən fəaliyyətə nəzər saldıqda ölkənin təşkilatın inkişafına sistemli və uzunmüddətli baxış nümayiş etdirdiyi görünür:

    Ülviyyə Zülfiqar
    "Xüsusilə AQEM-in tamhüquqlu beynəlxalq təşkilata çevrilməsi istiqamətində institusional islahatların dəstəklənməsi, yeni əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması və mövcud platformaların fəaliyyətinin genişləndirilməsi mühüm nəticələr sırasındadır. Ölkəmiz eyni zamanda, insan kapitalının inkişafı, qadınların ictimai-iqtisadi proseslərdə iştirakının artırılması, gənclərin potensialından istifadə, elm, təhsil və innovasiyalar sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini də prioritet istiqamətlər kimi müəyyənləşdirib. Bakıda təşkil olunan Gənclər Şurasının iclasları, Beyin Mərkəzlərinin Forumu və ilk AQEM Media Forumu da bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən xarici siyasətin mühüm xüsusiyyətlərindən birini, yəni siyasi dialoqu konkret əməkdaşlıq layihələri və praktiki nəticələrlə möhkəmləndirmək prinsipini əks etdirir".

    Siyasi şərhçinin sözlərinə görə, Zirvə Görüşünün diqqətəlayiq istiqamətlərindən biri də regional iqtisadi inteqrasiya, nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələri və enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin gündəlikdə mühüm yer tutmasıdır:

    "Azərbaycan artıq uzun illərdir ki, Avropa ilə Asiya arasında etibarlı nəqliyyat və enerji bağlantılarının yaradılmasına mühüm töhfələr verir. Prezident İlham Əliyevin çıxışında diqqət çəkən ümumi istiqamətlərdən biri kimi Azərbaycanın strateji coğrafi mövqeyindən səmərəli istifadə etməsi, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı və regional əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi xüsusi qeyd olunmalıdır. Orta Dəhlizin əhəmiyyətinin artdığı, qlobal təchizat zəncirlərinin yenidən formalaşdığı bir dövrdə ölkəmizin tranzit və logistika imkanları Asiya dövlətləri üçün də yeni perspektivlər açır".

    O qeyd edib ki, AQEM çərçivəsində bir araya gələn dövlətlərin bir sıra regional və beynəlxalq məsələlərə münasibəti heç də həmişə üst-üstə düşmür:

    "Buna baxmayaraq, təşkilat daxilində qarşılıqlı anlaşmanın gücləndirilməsi və ortaq gündəliyin irəli aparılması Azərbaycanın çevik, praqmatik və nəticəyönümlü diplomatiyasının göstəricisidir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda qazandığı təcrübə, müstəqil siyasi xətti və tərəfdaşlarla qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətləri bu uğurların əldə edilməsində mühüm rol oynayır".

    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Ülviyyə Zülfiqar
    Political commentator: Azerbaijan promotes dialogue and trust through CICA
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