Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
- 10 aprel, 2026
- 15:00
"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Öhdəliklər
(milyon manat)
|
Dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
688,859
|
0,8%
|
2
|
PASHA Insurance
|
290,304
|
12,0%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
129,374
|
23,6%
|
4
|
Gala Insurance
|
60,917
|
9,3%
|
5
|
Ateshgah Insurance
|
48,524
|
-24,1%
|
6
|
Xalq Insurance
|
29,631
|
-0,5%
|
7
|
Mega Insurance
|
27,737
|
1,4%
|
8
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
26,153
|
43,1%
|
9
|
Gala Life Insurance
|
24,199
|
30,0%
|
10
|
Mega Life Insurance
|
19,612
|
-42,7%
|
11
|
A-Group Insurance
|
15,981
|
13,6%
|
12
|
Xalq Life Insurance
|
14,060
|
11,1%
|
13
|
Azinsurance
|
10,732
|
-9,6%
|
14
|
Agro Insurance
|
7,762
|
-36,7%
|
15
|
Silkway Insurance
|
6,718
|
-4,8%
|
16
|
Atainsurance
|
-
|
-
|
|
Cəmi
|
1 400,563
|
3,5%
* Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.