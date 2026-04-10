    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему обязательств (01.01.2026)

    Финансы
    • 10 апреля, 2026
    • 15:00
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему обязательств (01.01.2026)

    Информационное агентство Report представляет рэнкинг действующих в Азербайджане страховых компаний по объему обязательств на 1 января текущего года:

    Страховые компании

    Обязательства,

    в миллион манатах

    Динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    688,859

    0,8%

    2

    PASHA Insurance

    290,304

    12,0%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    129,374

    23,6%

    4

    Gala Insurance

    60,917

    9,3%

    5

    Ateshgah Insurance

    48,524

    -24,1%

    6

    Xalq Insurance

    29,631

    -0,5%

    7

    Mega Insurance

    27,737

    1,4%

    8

    Azerbaijan Industry Insurance

    26,153

    43,1%

    9

    Gala Life Insurance

    24,199

    30,0%

    10

    Mega Life Insurance

    19,612

    -42,7%

    11

    A-Group Insurance

    15,981

    13,6%

    12

    Xalq Life Insurance

    14,060

    11,1%

    13

    Azinsurance

    10,732

    -9,6%

    14

    Agro Insurance

    7,762

    -36,7%

    15

    Silkway Insurance

    6,718

    -4,8%

    16

    Atainsurance

    -

    -

    Итог

    1 400,563

    3,5%

    * Лицензия этой компании ограничена, и она готовится покинуть рынок.

    Страховые компании Страховой ренкинг Страховые обязательства
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
    Ranking of insurance companies in Azerbaijan by liabilities (01.01.2026)

