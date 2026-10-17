Финляндия из-за дронов вводила ограничения на полеты и судоходство в Финском заливе
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 08:57
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Силы обороны Финляндии утром в субботу вводили временные ограничения на воздушное и морское сообщение в восточной части Финского залива.
Как передает Report, об этом сообщили в армейской пресс-службе.
Ограничения оставались в силе чуть более трех часов.
"Силы обороны Финляндии рано утром в субботу ввели временную зону ограничения для полетов авиации и морской эксплуатации в восточной части Финского залива", - говорится в сообщении.
Военные указали, что залета дронов на территорию Финляндии не зафиксировано.
Уточняется, что эта мера связана с противодействием возможным дронам.
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