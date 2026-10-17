Финляндия из-за дронов вводила ограничения на полеты и судоходство в Финском заливе

Силы обороны Финляндии утром в субботу вводили временные ограничения на воздушное и морское сообщение в восточной части Финского залива.

Как передает Report, об этом сообщили в армейской пресс-службе.

Ограничения оставались в силе чуть более трех часов.

"Силы обороны Финляндии рано утром в субботу ввели временную зону ограничения для полетов авиации и морской эксплуатации в восточной части Финского залива", - говорится в сообщении.

Военные указали, что залета дронов на территорию Финляндии не зафиксировано.

Уточняется, что эта мера связана с противодействием возможным дронам.