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    Финляндия из-за дронов вводила ограничения на полеты и судоходство в Финском заливе

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 08:57
    Финляндия из-за дронов вводила ограничения на полеты и судоходство в Финском заливе

    Силы обороны Финляндии утром в субботу вводили временные ограничения на воздушное и морское сообщение в восточной части Финского залива.

    Как передает Report, об этом сообщили в армейской пресс-службе.

    Ограничения оставались в силе чуть более трех часов.

    "Силы обороны Финляндии рано утром в субботу ввели временную зону ограничения для полетов авиации и морской эксплуатации в восточной части Финского залива", - говорится в сообщении.

    Военные указали, что залета дронов на территорию Финляндии не зафиксировано.

    Уточняется, что эта мера связана с противодействием возможным дронам.

    Ограничение полетов Финляндия
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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