В Ростовской области РФ мужчина подорвал гранату при попытке его задержания

Мужчина подорвал гранату при попытке его задержания полицейскими в Ростовской области РФ, он погиб на месте, двое сотрудников получили травмы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мужчина находился в розыске, инцидент произошел при задержании, он погиб, двое полицейских получили травмы", - сказал источник.