    В Ростовской области РФ мужчина подорвал гранату при попытке его задержания

    В регионе
    • 19 февраля, 2026
    • 11:19
    В Ростовской области РФ мужчина подорвал гранату при попытке его задержания

    Мужчина подорвал гранату при попытке его задержания полицейскими в Ростовской области РФ, он погиб на месте, двое сотрудников получили травмы.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

    "Мужчина находился в розыске, инцидент произошел при задержании, он погиб, двое полицейских получили травмы", - сказал источник.

