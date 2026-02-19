Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Кабмин Армении одобрил проект соглашения о ВТС с Польшей

    В регионе
    • 19 февраля, 2026
    • 11:29
    Кабмин Армении одобрил проект соглашения о ВТС с Польшей

    Армения планирует подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Польшей.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, правительство Армении в ходе заседания одобрило вопрос подписания соглашения "О военно-техническом сотрудничестве между Министерством обороны Армении и Министерством национальной обороны Польши".

    Согласно проекту соглашения, оно будет способствовать расширению международного оборонного сотрудничества и дальнейшему укреплению двусторонних отношений в военно-технической сфере.

    В документе определены области и формы сотрудничества, положения о защите конфиденциальной информации, правила продажи в третьи страны, а также регламент совместной комиссии. В нем также указаны механизмы разрешения споров, вступления в силу и расторжения соглашения.

    Подчеркивается, что соглашение будет подписано в рамках программы правительства Армении на 2021–2026 годы, предусматривающей реформы в оборонном секторе.

