Кабмин Армении одобрил проект соглашения о ВТС с Польшей

Армения планирует подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Польшей.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, правительство Армении в ходе заседания одобрило вопрос подписания соглашения "О военно-техническом сотрудничестве между Министерством обороны Армении и Министерством национальной обороны Польши".

Согласно проекту соглашения, оно будет способствовать расширению международного оборонного сотрудничества и дальнейшему укреплению двусторонних отношений в военно-технической сфере.

В документе определены области и формы сотрудничества, положения о защите конфиденциальной информации, правила продажи в третьи страны, а также регламент совместной комиссии. В нем также указаны механизмы разрешения споров, вступления в силу и расторжения соглашения.

Подчеркивается, что соглашение будет подписано в рамках программы правительства Армении на 2021–2026 годы, предусматривающей реформы в оборонном секторе.