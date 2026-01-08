Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    FT: Хакеры из КНР взломали почту сотрудников комитетов Конгресса США

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 07:09
    FT: Хакеры из КНР взломали почту сотрудников комитетов Конгресса США

    Китайские хакеры якобы взломали электронные почтовые системы сотрудников ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    По сведениям издания, это имеет отношение к группировке Salt Typhoon, якобы связанной с правительством КНР. Она, как утверждают источники, смогла получить доступ к почтовым системам, используемым некоторыми сотрудниками спецкомитета Палаты представителей по Китаю, а также помощниками комитетов по иностранным делам, разведке и вооруженным силам.

    По данным источника газеты, пока неясно, получили ли хакеры доступ к электронной почте законодателей. Отмечается, что взлом был обнаружен в декабре.

    Официального подтверждения со стороны Конгресса США пока не поступало.

    Хакеры Китай США Конгресс

    Последние новости

    07:09

    FT: Хакеры из КНР взломали почту сотрудников комитетов Конгресса США

    Другие страны
    06:36

    Нетаньяху заявил о намерении резко нарастить темп заселения пустыни Негев

    Другие страны
    06:22

    "Ньюкасл" забил самый поздний победный гол в истории АПЛ

    Футбол
    05:56

    Reuters: Исламабад и Эр-Рияд обсуждают сделку по закупке истребителей JF-17

    Другие страны
    05:18

    Трамп заявил, что вскоре примет Петро в Белом доме

    Другие страны
    04:45

    Ученые выяснили, что человек начал загрязнять Луну

    Наука и образование
    04:07

    Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций в отношении РФ

    Другие страны
    03:39

    Польша не против размещения сил "коалиции желающих" на своей территории

    Другие страны
    03:21

    Вэнс назвал условие для разрешения Венесуэле продавать нефть

    Другие страны
    Лента новостей