FT: Хакеры из КНР взломали почту сотрудников комитетов Конгресса США

Китайские хакеры якобы взломали электронные почтовые системы сотрудников ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По сведениям издания, это имеет отношение к группировке Salt Typhoon, якобы связанной с правительством КНР. Она, как утверждают источники, смогла получить доступ к почтовым системам, используемым некоторыми сотрудниками спецкомитета Палаты представителей по Китаю, а также помощниками комитетов по иностранным делам, разведке и вооруженным силам.

По данным источника газеты, пока неясно, получили ли хакеры доступ к электронной почте законодателей. Отмечается, что взлом был обнаружен в декабре.

Официального подтверждения со стороны Конгресса США пока не поступало.