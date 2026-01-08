KİV: Çin hakerləri ABŞ Konqresi əməkdaşlarının elektron poçtlarının parolunu sındırıblar
- 08 yanvar, 2026
- 08:32
Çinli hakerlərin ABŞ Nümayəndələr Palatasının əsas komitələrinin əməkdaşlarının elektron poçt sistemlərinin parolunu sındırdığı iddia edilir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Financial Times" mənbələrə istinadən xəbər yayıb.
Qəzetin məlumatına görə, bu, Çin hökuməti ilə əlaqəli olduğu iddia edilən "Salt Typhoon" qruplaşması ilə bağlıdır. Mənbələri məlumatına görə, qrup Çin üzrə Nümayəndələr Palatasının Seçki Komitəsinin bəzi əməkdaşları, eləcə də Xarici İşlər, Kəşfiyyat və Silahlı Qüvvələr komitələrinin köməkçiləri tərəfindən istifadə edilən elektron poçt sistemlərinə daxil ola bilib.
Qəzetin mənbəyinin məlumatına görə, hakerlərin qanunvericilərin elektron poçt hesablarına daxil olub-olmadığı hələ məlum deyil. Poçtların parolunun sındırılması dekabrda aşkar edildiyi bildirilir.
ABŞ Konqresindən hələ rəsmi təsdiq yoxdur.