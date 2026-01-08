Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 08 января, 2026
    • 07:48
    В Измире задержаны 10 нелегальных мигрантов и торговцы людьми

    В районе Фоча турецкой провинции Измир были задержаны десять нелегальных мигрантов и три человека, подозреваемых в торговле людьми.

    Как передает Report, об этом сообщили в Командовании береговой охраны.

    Отмечается, что нелегальные мигранты были обнаружены на суше сотрудниками береговой охраны. Они были задержаны группой по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Береговой охраны и сотрудниками командования жандармерии Фочи.

    Всех задержанных доставили в профильные ведомства.

    İzmirdə 10 qanunsuz miqrant və üç insan alverçisi saxlanılıb

