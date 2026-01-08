Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Токио заявил протест КНР в связи с буровыми работами в Восточно-Китайском море

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 08:13
    Правительство Японии заявило протест в связи с деятельностью буровых платформ КНР в Восточно-Китайском море в районе, где исключительные экономические зоны двух стран накладываются друг на друга.

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

    "Несмотря на многочисленные протесты японской стороны, китайская сторона продолжает такие работы, им придается характер свершившегося факта", - отметил генсек кабинета.

    Он призвал Пекин вернуться к соглашению 2008 года о совместной разработке месторождений природного газа в этом районе.

    Ранее японская береговая охрана сообщила, что зафиксировала присутствие передвижных буровых платформ КНР на китайской стороне условной разграничительной линии в Восточно-Китайском море. Пекин ее официально не признает и считает, что она должна быть проведена существенно восточнее, ближе к Японии.

