Токио заявил протест КНР в связи с буровыми работами в Восточно-Китайском море

Правительство Японии заявило протест в связи с деятельностью буровых платформ КНР в Восточно-Китайском море в районе, где исключительные экономические зоны двух стран накладываются друг на друга.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

"Несмотря на многочисленные протесты японской стороны, китайская сторона продолжает такие работы, им придается характер свершившегося факта", - отметил генсек кабинета.

Он призвал Пекин вернуться к соглашению 2008 года о совместной разработке месторождений природного газа в этом районе.

Ранее японская береговая охрана сообщила, что зафиксировала присутствие передвижных буровых платформ КНР на китайской стороне условной разграничительной линии в Восточно-Китайском море. Пекин ее официально не признает и считает, что она должна быть проведена существенно восточнее, ближе к Японии.