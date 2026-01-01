В Физули и Джебраиле начались пожары

В Физулинском и Джебраильском районах зафиксированы пожары.

Как удалось выяснить корреспонденту карабахского бюро Report, возгорание началось на территории с кустарниками в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Позже огонь распространился на территории сел Мирзанагылылар и Газахлар Физулинского района. По словам местных жителей, пожар также бушует в приграничной зоне вдоль реки Аракс.

На место происшествия привлечены по две пожарные бригады Физулинского и Джебраильского районных подразделений Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Мероприятия по ликвидации возгорания продолжаются.