Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Физули и Джебраиле начались пожары

    Происшествия
    • 08 января, 2026
    • 00:35
    В Физули и Джебраиле начались пожары

    В Физулинском и Джебраильском районах зафиксированы пожары.

    Как удалось выяснить корреспонденту карабахского бюро Report, возгорание началось на территории с кустарниками в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

    Позже огонь распространился на территории сел Мирзанагылылар и Газахлар Физулинского района. По словам местных жителей, пожар также бушует в приграничной зоне вдоль реки Аракс.

    На место происшествия привлечены по две пожарные бригады Физулинского и Джебраильского районных подразделений Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    Мероприятия по ликвидации возгорания продолжаются.

    Физулинский район Джебраильский район пожар
    Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında yanğınlar qeydə alınıb

    Последние новости

    00:35

    В Физули и Джебраиле начались пожары

    Происшествия
    00:20

    Скончалась основательница музыкальной группы "Карван" Севиндж Керимова

    Искусство
    23:56

    Минфин Нахчывана раскрыл бюджетные показатели на 2026 год

    Финансы
    23:47

    Госкомпания Венесуэлы PDVSA подтвердила переговоры с США о продаже нефти

    Другие страны
    23:43
    Фото

    Турция и Малайзия провели 1-е заседание Совета стратегического сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    23:34

    Трамп: Предприятия ВПК США производят оружие слишком медленно

    Другие страны
    23:16

    При столкновениях в Алеппо погибли пять человек, более 30 пострадали

    Другие страны
    23:07

    Белый дом: Трамп активно обсуждает со своей командой покупку Гренландии

    Другие страны
    22:50

    СМИ: Балотелли продолжит карьеру во второй лиге ОАЭ

    Футбол
    Лента новостей