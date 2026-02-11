Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Президент Азербайджана поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 11:09
    Президент Азербайджана поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану.

    Как сообщает "Report", в поздравлении говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Иран – Днем Победы Исламской революции.

    Развитие отношений между нашими народами и странами, связанными друг с другом общими религиозно-культурными корнями и узами добрососедства, имеет для нас особое значение. Вызывает удовлетворение растущая динамика азербайджано-иранских связей в последнее время.

    Состоявшиеся в прошлом году Ваши как официальный, так и рабочий визиты в Азербайджан, открыв новую страницу в истории межгосударственных отношений, придали импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.

    В настоящее время расширяется сфера охвата вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, которая наполняется новым содержанием. Интенсивный характер визитов на различных уровнях, подписанные документы, реализуемые совместные проекты, в том числе эффективная деятельность Государственной комиссии создают благоприятные возможности для углубления сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

    Убежден, что нашими совместными усилиями азербайджано-иранские связи и сотрудничество будут и впредь укрепляться во имя безопасности и благополучия нашего региона в интересах двух дружественных и братских народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана - постоянного благополучия и процветания".

    Масуд Пезешкиан Ильхам Алиев Иран День Победы Исламской революции поздравление президента Азербайджана
    Azərbaycan Prezidenti Məsud Pezeşkianı təbrik edib
    Ты - Король

    Последние новости

    11:19

    В Азербайджане промышленное производство увеличилось почти на 3%

    Промышленность
    11:17

    В Зардабе пресечена деятельность группы, занимавшейся сбытом наркотиков

    Происшествия
    11:14

    В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления

    В регионе
    11:12

    Замминистра: Число пользователей платформы MyGov превысило 2,5 млн

    ИКТ
    11:11

    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 76%

    Финансы
    11:09

    Президент Азербайджана поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником

    Внешняя политика
    11:07
    Фото

    В Палате депутатов Мексики создана группа дружбы с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:02

    Среднемесячная заработная плата в Азербайджане составила около 1103 манатов

    Финансы
    10:59
    Видео

    На официальных страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео встречи с Вэнсом

    Внешняя политика
    Лента новостей