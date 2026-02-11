В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления

Шестеро детей госпитализированы из-за отравления в детском саду в Перми (Россия).

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Симптомы отравления выявлены у 25 воспитанников.

"В Орджоникидзевском районе сразу несколько воспитанников учреждения почувствовали недомогание. Зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Следователем проводят осмотр, назначены санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются причины случившегося", - сказано в сообщении.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.