    В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 11:14
    В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления

    Шестеро детей госпитализированы из-за отравления в детском саду в Перми (Россия).

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональный Следственный комитет.

    Симптомы отравления выявлены у 25 воспитанников.

    "В Орджоникидзевском районе сразу несколько воспитанников учреждения почувствовали недомогание. Зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Следователем проводят осмотр, назначены санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются причины случившегося", - сказано в сообщении.

    В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

