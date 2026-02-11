Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Промпроизводство в Азербайджане в январе выросло на 2,5%

    Промышленность
    • 11 февраля, 2026
    • 11:19
    Промпроизводство в Азербайджане в январе выросло на 2,5%

    Промышленные предприятия Азербайджана и индивидуальные предприниматели, работающие в данной сфере, произвели в январе промышленную продукцию на сумму 4,7 млрд манатов, что на 2,5% больше, чем в январе прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство продукции в нефтегазовом секторе увеличилось на 1,4%, а в ненефтегазовом секторе - на 8,7%.

    По данным статистики, 56,4% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 35,2% - в перерабатывающем, 7,4% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, и 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

    Добыча товарной нефти в январе снизилась на 2,3%, а товарного газа, наоборот, увеличилась на 8,7%.

    Объем производства в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром снизился на 2,9%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 5,7%.

    промпроизводство горнодобывающий сектор нефтегазовый сектор ненефтегазовый сектор
    Azərbaycanda sənaye istehsalı 3 %-ə yaxın artıb
    Industrial production in Azerbaijan rises nearly 3%
    Ты - Король

    Последние новости

    12:10

    Салар Имамалиев: Новый центр акселерации усилит инновационную экосистему

    ИКТ
    12:05

    Зампред кабмина: Выборы президента Кыргызстана должны пройти в январе 2027 года

    В регионе
    12:03

    Азербайджан ведет переговоры с 18 странами о внедрении цифровых госрешений

    ИКТ
    11:58

    Турция намерена расширить ИКТ-сектор через проекты с Азербайджаном

    ИКТ
    11:54

    AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    11:52

    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций и технологий

    ИКТ
    11:44

    У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6

    В регионе
    11:41

    В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственности

    В регионе
    11:40

    В Джалилабаде ликвидирован канал поставки наркотиков в Баку

    Происшествия
    Лента новостей