Промпроизводство в Азербайджане в январе выросло на 2,5%

Промышленные предприятия Азербайджана и индивидуальные предприниматели, работающие в данной сфере, произвели в январе промышленную продукцию на сумму 4,7 млрд манатов, что на 2,5% больше, чем в январе прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство продукции в нефтегазовом секторе увеличилось на 1,4%, а в ненефтегазовом секторе - на 8,7%.

По данным статистики, 56,4% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 35,2% - в перерабатывающем, 7,4% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, и 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в январе снизилась на 2,3%, а товарного газа, наоборот, увеличилась на 8,7%.

Объем производства в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром снизился на 2,9%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 5,7%.