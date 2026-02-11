Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 11 февраля, 2026
    • 11:17
    В Зардабе пресечена деятельность группы, занимавшейся сбытом наркотиков

    В Зардабском районе Азербайджана задержана группировка из семи человек, причастных к незаконному обороту наркотических веществ.

    Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, в результате операции, проведенной сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков Али Сейидзаде, Замин Мамедов, Гошгар Алиев, Бахтияр Исмаилзаде, Натиг Шахмуров, Аладдин Новрузалиев и Узеир Новруззаде.

    При обыске у задержанных изъято значительное количество тяжелых наркотиков - метамфетамин, героин и марихуана.

    По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время следственные органы проводят расследование.

    Zərdabda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən dəstə tutulub
