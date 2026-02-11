В Зардабе пресечена деятельность группы, занимавшейся сбытом наркотиков
Происшествия
- 11 февраля, 2026
- 11:17
В Зардабском районе Азербайджана задержана группировка из семи человек, причастных к незаконному обороту наркотических веществ.
Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, в результате операции, проведенной сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков Али Сейидзаде, Замин Мамедов, Гошгар Алиев, Бахтияр Исмаилзаде, Натиг Шахмуров, Аладдин Новрузалиев и Узеир Новруззаде.
При обыске у задержанных изъято значительное количество тяжелых наркотиков - метамфетамин, героин и марихуана.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время следственные органы проводят расследование.
Последние новости
12:10
Салар Имамалиев: Новый центр акселерации усилит инновационную экосистемуИКТ
12:05
Зампред кабмина: Выборы президента Кыргызстана должны пройти в январе 2027 годаВ регионе
12:03
Азербайджан ведет переговоры с 18 странами о внедрении цифровых госрешенийИКТ
11:58
Турция намерена расширить ИКТ-сектор через проекты с АзербайджаномИКТ
11:54
AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутовИнфраструктура
11:52
Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций и технологийИКТ
11:44
У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6В регионе
11:41
В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственностиВ регионе
11:40