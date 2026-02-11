В Зардабе пресечена деятельность группы, занимавшейся сбытом наркотиков

В Зардабском районе Азербайджана задержана группировка из семи человек, причастных к незаконному обороту наркотических веществ.

Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, в результате операции, проведенной сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков Али Сейидзаде, Замин Мамедов, Гошгар Алиев, Бахтияр Исмаилзаде, Натиг Шахмуров, Аладдин Новрузалиев и Узеир Новруззаде.

При обыске у задержанных изъято значительное количество тяжелых наркотиков - метамфетамин, героин и марихуана.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время следственные органы проводят расследование.