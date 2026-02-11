İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Zərdabda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən dəstə tutulub

    Hadisə
    • 11 fevral, 2026
    • 11:05
    Zərdab rayonunda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən yeddi nəfərdən ibarət dəstə tutulub.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, Zərdab Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Əli Seyidzadə, Zamin Məmmədov, Qoşqar Əliyev, Bəxtiyar İsmayılzadə, Natiq Şahmurov, Ələddin Novruzəliyev və Üzeyir Novruzzadə saxlanılıb.

    Adıçəkilən şəxslərdən külli miqdarda metamfetamin, heroin və marixuana aşkarlanıb.

    Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

    Zərdab Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi dəstə Cinayət işi
    В Зардабе пресечена деятельность группы, занимавшейся сбытом наркотиков

