Oman ABŞ-nin mesajlarını İrana çatdırıb
Region
- 11 fevral, 2026
- 23:36
Oman hakimiyyəti danışıqların birinci mərhələsi başa çatdıqdan sonra ABŞ-dən İran tərəfinə bir neçə mesaj çatdırıb.
"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani məlumat verib.
"Biz amerikalılara heç bir məktub göndərmədik, amma Omandakı dostlarımız ABŞ-dən bizə bəzi mesajlar ötürdülər və biz onları Tehranda öyrənəcəyik", - deyə o, Oman və Qətərə səfər etdikdən sonra İran dövlət televiziyasında bildirib.
Fevralın 6-da Omanda İran və ABŞ arasında nüvə proqramı ilə bağlı böhranın həlli ilə bağlı danışıqların yeni mərhələsi baş tutub. İran nümayəndə heyətinə xarici işlər naziri Abbas Əraqçi, Amerika nümayəndə heyətinə isə prezidentin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff rəhbərlik edib.
Son xəbərlər
00:33
ABŞ islahatlar həyata keçirməsi üçün BMT-yə təzyiq göstərməyə davam edəcəkDigər ölkələr
00:13
Kallas: Ukraynanın maliyyələşdirilməsi məsələsi hələ də problem olaraq qalırDigər ölkələr
23:50
Livan tezliklə Litani çayının şimalında silahlara nəzarət məsələsini həll edəcəkDigər ölkələr
23:36
Oman ABŞ-nin mesajlarını İrana çatdırıbRegion
23:28
ABŞ İranla danışıqların davam etdirilməsində israrlıdırDigər ölkələr
23:20
Tramp və Netanyahu 3 saat İranı müzakirə edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
23:15
Video
"Erməni kilsəsi azərbaycanlılara qarşı qırğınlarda xüsusi koordinasiya işləri aparırdı" - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
23:03
Le Pen iyulun 7-nə qədər Fransadakı prezident kampaniyasında iştirak etməyəcəkDigər ölkələr
22:56