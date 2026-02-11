İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Oman ABŞ-nin mesajlarını İrana çatdırıb

    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 23:36
    Oman ABŞ-nin mesajlarını İrana çatdırıb

    Oman hakimiyyəti danışıqların birinci mərhələsi başa çatdıqdan sonra ABŞ-dən İran tərəfinə bir neçə mesaj çatdırıb.

    "Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani məlumat verib.

    "Biz amerikalılara heç bir məktub göndərmədik, amma Omandakı dostlarımız ABŞ-dən bizə bəzi mesajlar ötürdülər və biz onları Tehranda öyrənəcəyik", - deyə o, Oman və Qətərə səfər etdikdən sonra İran dövlət televiziyasında bildirib.

    Fevralın 6-da Omanda İran və ABŞ arasında nüvə proqramı ilə bağlı böhranın həlli ilə bağlı danışıqların yeni mərhələsi baş tutub. İran nümayəndə heyətinə xarici işlər naziri Abbas Əraqçi, Amerika nümayəndə heyətinə isə prezidentin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff rəhbərlik edib.

    Лариджани: Оман передал нам сообщения от США после переговоров

    Son xəbərlər

    00:33

    ABŞ islahatlar həyata keçirməsi üçün BMT-yə təzyiq göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    00:13

    Kallas: Ukraynanın  maliyyələşdirilməsi məsələsi hələ də problem olaraq qalır

    Digər ölkələr
    23:50

    Livan tezliklə Litani çayının şimalında silahlara nəzarət məsələsini həll edəcək

    Digər ölkələr
    23:36

    Oman ABŞ-nin mesajlarını İrana çatdırıb

    Region
    23:28

    ABŞ İranla danışıqların davam etdirilməsində israrlıdır

    Digər ölkələr
    23:20

    Tramp və Netanyahu 3 saat İranı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:15
    Video

    "Erməni kilsəsi azərbaycanlılara qarşı qırğınlarda xüsusi koordinasiya işləri aparırdı" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    23:03

    Le Pen iyulun 7-nə qədər Fransadakı prezident kampaniyasında iştirak etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:56

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət güləş millisi Macarıstanda təlim-məşq toplanışına başlayıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti