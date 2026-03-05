İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İsrail və ABŞ-nin hava hücumları İranın 3 mindən artıq hərbçisinin ölümünə səbəb olub

    Region
    • 05 mart, 2026
    • 13:57
    İsrail və ABŞ-nin hava hücumları İranın 3 mindən artıq hərbçisinin ölümünə səbəb olub

    İsrail hərbçilərinin qiymətləndirməsinə görə, fevralın 28-də hərbi əməliyyatların başlanmasından bəri İsrail və ABŞ-nin hava zərbələri nəticəsində İranın 3 000-dən çox hərbçisi öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu məlumatlar İsrail Müdafiə Ordusunun operativ iclasında təqdim olunub.

    Məlumata görə, həlak olanların sayı münaqişənin başlanğıcından hərbi əməliyyatların miqyasını və intensivliyini əks etdirir.

    Qeyd olunub ki, bu qiymətləndirmə İranın rəsmi məlumatlarını xeyli üstələyir.

    İsrail ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı hərbçi
    ЦАХАЛ: С начала войны убито более 3000 иранских военнослужащих
    Israel, US airstrikes kill over 3,000 Iranian soldiers

    Son xəbərlər

    15:02

    Vaqif Cavadov Avropanın daha bir tanınmış klubunun düşərgəsinə yollanmağı planlaşdırır

    Futbol
    15:00

    V "TUSİ" İnkubasiya proqramına qeydiyyat davam edir

    Elm və təhsil
    14:57

    KİV: Fransa ABŞ-yə öz bazalarında qoşun yerləşdirməyə icazə verib

    Digər ölkələr
    14:54

    Özbəkistan İranın Naxçıvana zərbələrini qəbuledilməz hesab edir

    Xarici siyasət
    14:53
    Foto

    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə

    Hadisə
    14:47

    Dörd Avropa ölkəsi Kipr adasına hərbi dəniz qüvvələri yerləşdirmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    14:45

    İranın Naxçıvana dron hücumu nəticəsində xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    14:38

    YAP: İranın Naxçıvana dron hücumu xain təxribat cəhdidir

    Daxili siyasət
    14:35

    Nikita Simonov və Dəniz Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəliblər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti