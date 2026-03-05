İsrail və ABŞ-nin hava hücumları İranın 3 mindən artıq hərbçisinin ölümünə səbəb olub
Region
05 mart, 2026
- 13:57
İsrail hərbçilərinin qiymətləndirməsinə görə, fevralın 28-də hərbi əməliyyatların başlanmasından bəri İsrail və ABŞ-nin hava zərbələri nəticəsində İranın 3 000-dən çox hərbçisi öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu məlumatlar İsrail Müdafiə Ordusunun operativ iclasında təqdim olunub.
Məlumata görə, həlak olanların sayı münaqişənin başlanğıcından hərbi əməliyyatların miqyasını və intensivliyini əks etdirir.
Qeyd olunub ki, bu qiymətləndirmə İranın rəsmi məlumatlarını xeyli üstələyir.
