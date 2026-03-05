ЦАХАЛ: С начала войны убито более 3000 иранских военнослужащих
В регионе
- 05 марта, 2026
- 13:52
С начала военных действий 28 февраля, согласно оценке израильских военных, более 3000 иранских военнослужащих были уничтожены в результате авиаударов Израиля и США.
Как сообщает Report, эти данные приведены на оперативном заседании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным командования, количество погибших отражает масштабы и интенсивность боевых действий с начала конфликта. Отмечается, что эта оценка значительно превышает официальные данные Ирана.
