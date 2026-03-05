Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    ЦАХАЛ: С начала войны убито более 3000 иранских военнослужащих

    С начала военных действий 28 февраля, согласно оценке израильских военных, более 3000 иранских военнослужащих были уничтожены в результате авиаударов Израиля и США.

    Как сообщает Report, эти данные приведены на оперативном заседании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    По данным командования, количество погибших отражает масштабы и интенсивность боевых действий с начала конфликта. Отмечается, что эта оценка значительно превышает официальные данные Ирана.

