    Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    • 05 mart, 2026
    • 14:05
    Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov Saatlı şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" Komitəyə istinadən xəbər verir ki, Şahin Bağırov Saatlı rayon Gənclər Evində Saatlı, İmişli, Sabirabad və Şirvan rayonlarından olan vətəndaşları ilə görüşüb.

    Komitənin müvafiq strukturlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda adıçəkilən rayonların sakinlərinin müraciətləri dinlənilib. Vətəndaşların müraciətləri əsasən işə qəbul və digər gömrük məsələləri ilə bağlı olub.

    Qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müraciəti diqqətlə dinlənilib və qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, araşdırılması tələb olunan bəzi müraciətlərlə bağlı müvafiq tədbirlər görülməsi üçün aidiyyəti strukturların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib.

    Saatlı Vətəndaş qəbulu Şahin Bağırov

