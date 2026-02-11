Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Лариджани: Оман передал нам сообщения от США после переговоров

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 23:41
    Лариджани: Оман передал нам сообщения от США после переговоров

    Власти Омана передали иранской стороне несколько сообщений от США.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    При этом, по его словам, Иран не передавал никаких писем США на фоне двусторонних непрямых переговоров.

    "Письма мы американцам не отправляли, но друзья из Омана передали нам некоторые сообщения от США, которые мы изучим в Тегеране", - сказал он после визитов в Оман и Катар.

    Лариджани также отметил, что время следующего раунда ирано-американских переговоров не определено, однако стороны настроены на продолжение диалога.

    Отметим, что сегодня Лариджани встретился в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и другими официальными лицами страны. Стороны обсудили напряженность в регионе.

