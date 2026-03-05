Son iki saatda İrandan Azərbaycana daha 9 nəfər təxliyə olunub

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 05 mart, 2026
    • 14:12
    İrandan Azərbaycana bu gün saat 12:00-dan 14:00-dək daha 9 nəfərin təxliyəsi baş tutub.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə edilənlərin 5-i Azərbaycan, 2-si Qırğızıstan, 1-i Çin, 1-i isə Gürcüstan vətəndaşıdır.

    Onların təxliyəsi "Astara" dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən həyata keçirilib.

    Qeyd edək ki, bununla İranda hərbi əməliyyatların başladığı fevralın 28-i saat 08:00-dan martın 5-i 14:00-a qədər həmin ölkədən Azərbaycana təxliyə olunanların sayı 1326-ya çatıb.

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы граждане Кыргызстана, Китая и Грузии

