Son iki saatda İrandan Azərbaycana daha 9 nəfər təxliyə olunub
Xarici siyasət
- 05 mart, 2026
- 14:12
İrandan Azərbaycana bu gün saat 12:00-dan 14:00-dək daha 9 nəfərin təxliyəsi baş tutub.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə edilənlərin 5-i Azərbaycan, 2-si Qırğızıstan, 1-i Çin, 1-i isə Gürcüstan vətəndaşıdır.
Onların təxliyəsi "Astara" dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən həyata keçirilib.
Qeyd edək ki, bununla İranda hərbi əməliyyatların başladığı fevralın 28-i saat 08:00-dan martın 5-i 14:00-a qədər həmin ölkədən Azərbaycana təxliyə olunanların sayı 1326-ya çatıb.
