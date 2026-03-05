В Азербайджан из Ирана эвакуированы граждане Кыргызстана, Китая и Грузии

5 марта с 12:00 до 14:00 из Ирана в Азербайджан были эвакуированы еще 9 человек.

Как сообщает южное бюро Report, 5 из них - граждане Азербайджана, 2 - Кыргызстана, 1 - Китая и 1 - Грузии.

Эвакуация граждан осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".

Отметим, что с начала военных действий в Иране - с 08:00 28 февраля до 14:00 5 марта - из Ирана в Азербайджан эвакуированы 1326 человек.