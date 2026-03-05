В Азербайджан из Ирана эвакуированы граждане Кыргызстана, Китая и Грузии

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 14:29
    5 марта с 12:00 до 14:00 из Ирана в Азербайджан были эвакуированы еще 9 человек.

    Как сообщает южное бюро Report, 5 из них - граждане Азербайджана, 2 - Кыргызстана, 1 - Китая и 1 - Грузии.

    Эвакуация граждан осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".

    Отметим, что с начала военных действий в Иране - с 08:00 28 февраля до 14:00 5 марта - из Ирана в Азербайджан эвакуированы 1326 человек.

    Son iki saatda İrandan Azərbaycana daha 9 nəfər təxliyə olunub
