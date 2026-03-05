İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Qətərin HHM sistemləri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunu zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    • 05 mart, 2026
    • 13:56
    Qətərin HHM sistemləri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunu zərərsizləşdirib

    Qətərin Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemləri raket hücumunu dəf edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    "Qətər Dövləti raket hücumuna məruz qalıb, HHM qüvvələri hücumun dəf edilməsinə cəlb olunub. Müdafiə Nazirliyi bütün vətəndaşları, xarici rezidentləri və turistləri təmkinli olmağa, şayiələrdən uzaq durmağa və yalnız rəsmi mənbələrə etibar etməyə çağırır", - məlumatda qeyd olunub.

    KİV-in məlumatına görə, İran bombardmançıları Əl-Üdeyddəki ən böyük hərbi bazaya zərbə endirməzdən bir neçə dəqiqə əvvəl vurulub.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qətər
