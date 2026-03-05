Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Минобороны Катара: Силы ПВО отражают иранскую ракетную атаку

    Силы ПВО Катара отражают ракетную атаку.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

    "Государство Катар подверглось ракетной атаке, силы ПВО задействованы на ее отражение. Министерство обороны призывает всех подданных, иностранных резидентов и туристов сохранять спокойствие, избегать слухов и полагаться только на официальные источники информации", - сказано в сообщении.

    По данным СМИ, иранские бомбардировщики были сбиты в нескольких минутах от нанесения удара по крупнейшей военной базе в Аль-Удейде.

