İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Kallas: Ukraynanın  maliyyələşdirilməsi məsələsi hələ də problem olaraq qalır

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 00:13
    Kallas: Ukraynanın  maliyyələşdirilməsi məsələsi hələ də problem olaraq qalır

    Avropa Parlamenti çeviklik göstərib və Ukrayna üçün kredit planını tez bir zamanda təsdiqləyib, lakin onun maliyyələşdirilməsi məsələsi hələ də problem olaraq qalır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, NATO-nun zəruri silahların alınması ilə bağlı mövqeyində heç bir ziddiyyət yoxdur, lakin vəsaitlərin xərclənməsində çeviklik lazımdır.

    "Buna görə də, biz bir növ kaskad metodu (kreditlərin verilməsi şərtlərinə) tətbiq etmişik. Əgər Avropa və ya Ukrayna şirkətləri Kiyevin ehtiyac duyduğu şeyi təmin edə və ya dərhal istehsal edə bilməsələr, pul ölkə xaricinə axacaq. Bu, həmçinin Avropa müdafiə sənayesi daxilində rəqabəti stimullaşdıracaq ki, o, daha sürətli inkişaf edə bilsin, çünki əks halda sadəcə pul itirəcək", - deyə o qeyd edib.

    Kallas qeyd edib ki, kreditdən əlavə, özəl kapitala da ehtiyac var və bunun üçün Avropa İnvestisiya Bankı iki variant təklif edir: "Birincisi, Ukraynada istehsal üçün müəyyən vəsait ayırmaq. İkincisi, ikili təyinatlı malların tərifini Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq - hazırda bu tərif Ukrayna üçün əlçatan deyil".

    Kallas həmçinin Ukraynada mümkün seçkilərlə bağlı mövqeyini bildirib. O, əksər Avropa ölkələrinin konstitusiyalarında müharibə dövründə seçkiləri qadağan edən müddəanın mövcudluğunu və bunun rasional bir qərar olduğunu vurğulayıb:

    "Buna görə də müharibə zamanı seçkilərin keçirilməsinin ən yaxşı həll yolu olmadığına inanıram. Sülhün gələcəyinə ümid ola bilər, amma eyni zamanda Rusiya tərəfinin sülhə nail olmaq üçün hər hansı bir real səy göstərəcəyini görmürəm", - deyə o bildirib.

    Avropa İttifaqı Ukrayna Kaya Kallas Rusiya
    Каллас: Украина и собственная защита стран ЕС – главные вопросы на заседании по обороне

    Son xəbərlər

    00:33

    ABŞ islahatlar həyata keçirməsi üçün BMT-yə təzyiq göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    00:13

    Kallas: Ukraynanın  maliyyələşdirilməsi məsələsi hələ də problem olaraq qalır

    Digər ölkələr
    23:50

    Livan tezliklə Litani çayının şimalında silahlara nəzarət məsələsini həll edəcək

    Digər ölkələr
    23:36

    Oman ABŞ-nin mesajlarını İrana çatdırıb

    Region
    23:28

    ABŞ İranla danışıqların davam etdirilməsində israrlıdır

    Digər ölkələr
    23:20

    Tramp və Netanyahu 3 saat İranı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:15
    Video

    "Erməni kilsəsi azərbaycanlılara qarşı qırğınlarda xüsusi koordinasiya işləri aparırdı" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    23:03

    Le Pen iyulun 7-nə qədər Fransadakı prezident kampaniyasında iştirak etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:56

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət güləş millisi Macarıstanda təlim-məşq toplanışına başlayıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti