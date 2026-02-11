Каллас: Украина и собственная защита стран ЕС – главные вопросы на заседании по обороне

Европейский парламент проявил гибкость и быстро одобрил кредитный план для Украины, но вопрос его финансирования по-прежнему остается проблемой.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас до начала заседания Совета по иностранным делам с участием министров обороны стран блока.

По словам Каллас, противоречий с позицией НАТО по закупкам необходимого вооружения нет, однако нужна гибкость в расходовании средств. "Поэтому мы встроили своего рода каскадный метод (в условия расходования кредита). Если европейские или украинские компании не в состоянии предоставить то, в чем нуждается Украина, или произвести это прямо сейчас, то деньги уходят за пределы страны. Это также будет стимулировать конкуренцию внутри европейской оборонной промышленности, чтобы она развивалась быстрее, потому что в противном случае она просто потеряет деньги", - отметила она.

В дополнение к кредиту также нужен частный капитал, для чего предлагаются две возможности со стороны Европейского инвестиционного банка, отметила Каллас. "Во-первых, выделить часть средств на производство в Украине. А второе – привести в соответствие с европейскими понятие, что считать товарами двойного назначения. В настоящее время для Украины это определение более узкое", - заявила главный дипломат ЕС.

В рамках заседания состоятся развернутые переговоры европейских министров с новым главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым, известным своими инновационном подходом. На повестке также вклад в гарантии безопасности, обучение военных, в том числе на территории самой Украины, для чего определены два учебных центра.

Каллас также выразила отношение к возможным выборам в Украине. Она подчеркнула, что в конституциях большинства европейских стран есть положение о том, что выборы не проводятся во время войны, и это рациональное решение.

"Вот почему я считаю, что проведение выборов во время войны – это определенно не лучшее решение. Возможно, есть надежда, что мир наступит, но в то же время я не вижу, чтобы российская сторона действительно прилагала какие-либо усилия для достижения мира", - сказала она.