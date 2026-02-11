Livan tezliklə Litani çayının şimalında silahlara nəzarət məsələsini həll edəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Livan hökuməti gələn həftə Litani çayının şimalındakı ərazilərdə dövlət səlahiyyətlərini genişləndirmək və bütün silahları dövlət nəzarətinə keçirmək planının ikinci mərhələsinin necə davam etdiriləcəyinə qərar verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Livanın informasiya naziri Pol Morkus Küveytə səfəri zamanı jurnalistlərə bildirib.

    "Qərar ordunun ehtiyaclarını və imkanlarını əks etdirən hesabata əsaslanacaq", - deyə o bildirib.

    Eyni zamanda, Morkus Livan ordusu ilə "Hizbullah" arasında hər hansı bir toqquşma ehtimalını istisna edib: "Məqsəd dövlət gücünü genişləndirmək və sabitliyə nail olmaqdır".

    Маркус: Ливан скоро решит вопрос контроля над оружием к северу от реки Литани

