    Маркус: Ливан скоро решит вопрос контроля над оружием к северу от реки Литани

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 23:21
    Маркус: Ливан скоро решит вопрос контроля над оружием к северу от реки Литани

    Правительство Ливана на следующей неделе примет решение, как перейти ко второй фазе плана по расширению государственной власти и передаче всего оружия под контроль государства в районах к северу от реки Литани.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр информации Ливана Пол Моркус во время визита в Кувейт.

    "Решение будет основано на докладе армии, в котором будут изложены ее потребности и возможности", - заявил он.

    "Мы завершили первую фазу к югу от реки Литани. На следующей неделе правительство примет решение относительно второй фазы с учетом того, что командующий армией изложит в плане потребностей и возможностей, чтобы мы могли принять соответствующее решение на основе этого объяснения", - сказал Моркус.

    В то же время, Моркус исключил возможность какого-либо столкновения между ливанской армией и "Хезболлой", заявив, что цель заключается в "расширении государственной власти и достижении стабильности, и в той мере, в какой эти цели могут быть достигнуты совместно, мы будем двигаться вперeд".

