Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 76%

    Финансы
    • 11 февраля, 2026
    • 11:11
    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 76%

    Инвестиции в основной капитал Азербайджана в январе текущего года составили 1 млрд 405,9 млн манатов, что на 75,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

    Инвестиции в нефтегазовый сектор за год выросли на 78,3%, в ненефтегазовый сектор - на 73,9%.

    В январе 758,6 млн манатов или 54% инвестиций пришлось на сферу производства, 551 млн манатов или 39,2%, - - на сферу услуг, 96,3 млн манатов или 6,8% - на строительство жилых домов.

    В отчетном периоде 1 млрд 4 млн манатов или 71,4% всех капвложений пришлось на внутренние инвестиции.

    По данным статистики, 577,2 млн манатов или 41,1% инвестиций в основной капитал, были направлены на строительно-монтажные работы.

    инвестиции в основной капитал капвложения в экономику Госкомстат Азербайджана
    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb
    Investments in Azerbaijan's economy up nearly 76%
    Ты - Король

    Последние новости

    12:10

    Салар Имамалиев: Новый центр акселерации усилит инновационную экосистему

    ИКТ
    12:05

    Зампред кабмина: Выборы президента Кыргызстана должны пройти в январе 2027 года

    В регионе
    12:03

    Азербайджан ведет переговоры с 18 странами о внедрении цифровых госрешений

    ИКТ
    11:58

    Турция намерена расширить ИКТ-сектор через проекты с Азербайджаном

    ИКТ
    11:54

    AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    11:52

    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций и технологий

    ИКТ
    11:44

    У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6

    В регионе
    11:41

    В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственности

    В регионе
    11:40

    В Джалилабаде ликвидирован канал поставки наркотиков в Баку

    Происшествия
    Лента новостей