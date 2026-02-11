Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 76%

Инвестиции в основной капитал Азербайджана в январе текущего года составили 1 млрд 405,9 млн манатов, что на 75,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

Инвестиции в нефтегазовый сектор за год выросли на 78,3%, в ненефтегазовый сектор - на 73,9%.

В январе 758,6 млн манатов или 54% инвестиций пришлось на сферу производства, 551 млн манатов или 39,2%, - - на сферу услуг, 96,3 млн манатов или 6,8% - на строительство жилых домов.

В отчетном периоде 1 млрд 4 млн манатов или 71,4% всех капвложений пришлось на внутренние инвестиции.

По данным статистики, 577,2 млн манатов или 41,1% инвестиций в основной капитал, были направлены на строительно-монтажные работы.