Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb
- 11 fevral, 2026
- 10:52
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda əsas kapitala 1 milyard 405,9 milyon manat və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 75,6 % çox investisiya yönəldilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, son 1 ildə neft-qaz sektoruna investisiyalar 78,3 %, qeyri neft-qaz sektoruna investisiyalar isə 73,9 % artıb.
Ay ərzində istifadə olunmuş investisiyanın 758,6 milyon manatı və yaxud 54 %-i məhsul istehsalı sahələrinə, 551 milyon manatı və yaxud 39,2 %-i xidmət sahələrinə, 96,3 milyon manatı və yaxud 6,8 %-i isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf olunub, 1 milyard 4 milyon manatını və yaxud 71,4 %-ni daxili investisiyalar təşkil edib.
Hesabat dövründə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 577,2 milyon manatı və yaxud 41,1 %-i bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunub.