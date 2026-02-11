İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 11 fevral, 2026
    • 10:52
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda əsas kapitala 1 milyard 405,9 milyon manat və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 75,6 % çox investisiya yönəldilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, son 1 ildə neft-qaz sektoruna investisiyalar 78,3 %, qeyri neft-qaz sektoruna investisiyalar isə 73,9 % artıb.

    Ay ərzində istifadə olunmuş investisiyanın 758,6 milyon manatı və yaxud 54 %-i məhsul istehsalı sahələrinə, 551 milyon manatı və yaxud 39,2 %-i xidmət sahələrinə, 96,3 milyon manatı və yaxud 6,8 %-i isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf olunub, 1 milyard 4 milyon manatını və yaxud 71,4 %-ni daxili investisiyalar təşkil edib.

    Hesabat dövründə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 577,2 milyon manatı və yaxud 41,1 %-i bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunub.

    Dövlət Statistika Komitəsi investisiya qoyuluşu
