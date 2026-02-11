В Палате депутатов Мексики создана группа дружбы с Азербайджаном

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 11:07
    В Палате депутатов Мексики состоялось первое учредительное заседание межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике.

    "Создание этой группы придаст новый импульс развитию межпарламентских отношений и сотрудничества между двумя странами",- говорится в заявлении.

    В заседании приняли участие депутаты Милли Меджлиса Самед Сеидов, Жаля Алиева и Севиндж Фаталиева, посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев, председатель группы дружбы Мексика–Азербайджан Дульсе Мария Корина Вильегас, члены Палаты депутатов и представители дипломатического корпуса.

