В Палате депутатов Мексики создана группа дружбы с Азербайджаном
- 11 февраля, 2026
- 11:07
В Палате депутатов Мексики состоялось первое учредительное заседание межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике.
"Создание этой группы придаст новый импульс развитию межпарламентских отношений и сотрудничества между двумя странами",- говорится в заявлении.
В заседании приняли участие депутаты Милли Меджлиса Самед Сеидов, Жаля Алиева и Севиндж Фаталиева, посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев, председатель группы дружбы Мексика–Азербайджан Дульсе Мария Корина Вильегас, члены Палаты депутатов и представители дипломатического корпуса.
Bu gün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri, deputat Səməd Seyidov, Azərbaycan–Meksika Parlamentlərarası İşçi Qrupunun sədri, deputat Jalə Əliyeva və həmin qrupun üzvü, deputat Sevinc Fətəliyevanın,… pic.twitter.com/f8grkloGij— Embajada de la República de Azerbaiyán en México (@AzEmbMex) February 11, 2026