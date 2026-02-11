İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Meksika Deputatlar Palatasında Azərbaycanla dostluq qrupu yaradılıb

    Xarici siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 11:11
    Meksika Deputatlar Palatasında Azərbaycanla dostluq qrupu yaradılıb

    Meksika Deputatlar Palatasında Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun ilk təsis iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report" Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyinə istinadən xəbər verir.

    "Bu qrupun yaradılması iki ölkə arasında parlamentlərarası münasibətlərin və əməkdaşlığın inkişafına yeni təkan verəcək", - bəyanatda bildirilib.

    İclasda Milli Məclisin deputatları Səməd Seyidov, Jalə Əliyeva və Sevinc Fətəliyeva, Azərbaycanın Meksikadakı səfiri Seymur Fətəliyev, Meksika-Azərbaycan dostluq qrupunun sədri Dulse Mariya Korina Vilyeqas, Deputatlar Palatasının üzvləri və diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak ediblər.

    Meksika Azərbaycan dostluq qrupu
    Foto
    В Палате депутатов Мексики создана группа дружбы с Азербайджаном
    Foto
    Mexico's Chamber of Deputies establish friendship group with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:30

    Sədr müavini: Məqsədlərə yenidən baxılması innovasiya ekosisteminin dayanıqlı inkişafını təmin edəcək

    İKT
    12:27

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:19

    Qırğızıstanda prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarında keçirilməsi təklif olunub

    Region
    12:19

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaq

    Futbol
    12:17

    İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıb

    Hadisə
    12:14

    Gələcəkdə əlilliyin qiymətləndirilməsində süni intellektdən istifadə olunacaq

    Sosial müdafiə
    12:13
    Foto

    Taleh Kazımov: "Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı strateji mərhələyə yüksəlib"

    Maliyyə
    12:06

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu"

    Futbol
    12:02

    İlin sonuna Azərbaycanın texnoparklarındakı rezidentlərin sayı 200-ə çatacaq

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti