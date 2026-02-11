Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    На официальных страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео встречи с Вэнсом

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 10:59
    На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео встречи с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

    Report представляет данную публикацию:

    Видео
    İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşündən video paylaşılıb
    Видео
    Video of meeting with Vance posted on Ilham Aliyev's official social media pages
    Ты - Король

