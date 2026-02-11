На официальных страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео встречи с Вэнсом
Внешняя политика
- 11 февраля, 2026
- 10:59
На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео встречи с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
Report представляет данную публикацию:
На официальных страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео встречи с Вэнсом
