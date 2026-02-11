İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşündən video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 10:52
    İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşündən video paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media səhifələrində Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Venslə görüşünə dair video paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşündən video paylaşılıb

    İlham Əliyev Azərbaycan Ceyms Devid Vens ABŞ Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri
    Video
    На официальных страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео встречи с Вэнсом

    Son xəbərlər

    11:01

    Azərbaycan Prezidenti Pezeşkianı təbrik edib

    Digər
    11:00

    Azərbaycanda daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    10:56

    Azərbaycan-ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası əməkdaşlığın konkret mexanizmlərini müəyyən edən çərçivə sənədidir - RƏY

    Xarici siyasət
    10:53

    Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:53

    Azərbaycanda sənaye istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    10:52
    Video

    İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşündən video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    10:52

    Nəriman Axundzadə daha əvvəl Azərbaycanda oynamış qapıçının komanda yoldaşı olacaq

    Futbol
    10:52

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    10:51

    Azərbaycanda ötən ay orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti