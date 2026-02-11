İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşündən video paylaşılıb
Xarici siyasət
- 11 fevral, 2026
- 10:52
Prezident İlham Əliyevin sosial media səhifələrində Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Venslə görüşünə dair video paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşündən video paylaşılıb
Son xəbərlər
11:01
Azərbaycan Prezidenti Pezeşkianı təbrik edibDigər
11:00
Azərbaycanda daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşibİnfrastruktur
10:56
Azərbaycan-ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası əməkdaşlığın konkret mexanizmlərini müəyyən edən çərçivə sənədidir - RƏYXarici siyasət
10:53
Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 9 %-dən çox artıbMaliyyə
10:53
Azərbaycanda sənaye istehsalı 3 %-ə yaxın artıbSənaye
10:52
Video
İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşündən video paylaşılıbXarici siyasət
10:52
Nəriman Axundzadə daha əvvəl Azərbaycanda oynamış qapıçının komanda yoldaşı olacaqFutbol
10:52
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıbMaliyyə
10:51