    Финансы
    • 11 февраля, 2026
    • 11:02
    Среднемесячная заработная плата в Азербайджане составила около 1103 манатов

    Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в 2025 году, согласно предварительным данным, составила 1 тыс. 102,9 манатов, что на 9,3 % больше по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, наиболее высокая среднемесячная номинальная заработная плата наблюдалась в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспорте и складском хозяйстве.

    Численность наемных работников в Азербайджане по состоянию на 1 января 2026 года составила 1808,0 тыс. человек, из которых 865,8 тыс. человек заняты в государственном секторе экономики, а 942,2 тыс. человек - в негосударственном секторе.

    При этом 18,6% наемных работников были заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,1% - в сфере образования, 13,8% - в промышленности, 8,5% - в сфере предоставления медицинских и социальных услуг населению, 6,6% - в строительстве, 6,2% - в сфере государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,4% - в сфере транспорта и складского хозяйства, 3,9% - в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,4% - в сфере финансовой и страховой деятельности, а 15,1% - в других отраслях экономики.

    Лента новостей