Замминистра: Число пользователей платформы MyGov превысило 2,5 млн

В Азербайджане количество пользователей платформы цифрового правительства MyGov превысило 2,5 млн человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на бизнес-форуме "Азербайджан-Турция: цифровая трансформация и технологический мост".

По его словам, это означает, что платформой пользуется примерно четверть населения страны.

"MyGov стал одним из самых динамично развивающихся цифровых сервисов с широким спектром госуслуг. Через платформу доступны цифровые версии документов - удостоверения личности, водительских прав и других, которые имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Граждане могут онлайн оформлять брак, регистрировать рождение ребенка, получать образовательные услуги, заключать трудовые договоры и решать вопросы социальной защиты", - отметил Мамедов.

Замминистра добавил, что трудовые договоры в государственном и частном секторах уже подписываются исключительно в электронном формате с использованием электронной подписи, без бумажного документооборота.